10 days ultimatum 😂😂 — victor osimhen (@victorosimhen9) July 13, 2020

L'account Twitter di Victor Osimhen non smette di far parlare di sé. Dopo il post enigmatico di ieri, il nigeriano che piace alè tornato a scrivere questa mattina ai fan un messaggio molto più facile da interpretare viste le voci delle ultime ore.«Un ultimatum di dieci giorni?» si chiede con una grossa risata l'attaccante del, chiaro riferimento agli ultimi rumors di mercato sul suo conto che vedrebbero il Napoli in attesa di una risposta. Un dentro o fuori a quanto pare sconfessato dallo stesso, che è stato in città due settimane fa ma che non ha ancora dato al club azzurro il sì definitivo.