Inter-Napoli, Osimhen va ko: fratture a occhio e zigomo

Serata da dimenticare per Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli ha dovuto lasciare il campo per un brutto infortunio al volto dopo lo scontro fortuito al volto ed è finito in ospedale per accertamenti. Dopo le visite di rito, per il nigeriano è stato riscontrato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro, come informato dal Napoli attraverso i propri canali ufficiali.

Da capire, ora, quelli che saranno i tempi di recupero dell’attaccante azzurro (che passerà la notte a Milano), con la squadra di Spalletti che affronterà la trasferta in Russia di Europa League contro lo Spartak Mosca mercoledì e poi dovrà vedersela con la Lazio la prossima domenica.