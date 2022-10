Napoli sulle ali di Khvicha e Victor, quei selvaggi del gol

L'eretico e l'esigente, Kvaratskhelia e Osimhen, la fantasia e la forza, tra assist e gol, in un flipper di finezze, schiacciano il Sassuolo. È uno scambio continuo, di ruolo e palloni, spazi e possibilità, tra calciatori selvaggi. Kvara esce con due assist uno di testa e l'altro di piede e un gol. Osimhen con tre gol e il pallone sotto al braccio. Il Napoli con un sorriso più grande di quello di Robert De Niro alla fine di C'era una volta in America. Le partite della squadra di Spalletti spesso si chiudono nel primo tempo, con gli avversari ormai messi al tappeto psicologicamente, fisicamente e con uno scarto significativo di reti. Il secondo tempo di Napoli-Sassuolo serve solo per l'ultimo gol di Osimhen e per dimostrare a tutti che Meret è padrone della sua porta e padre della sua difesa.

Ma la partita è tutta nell'imprevedibilità di Kvara che trova Osi, e in Osi che trova il gol, con una semplicità imbarazzante. Il primo assist per Osimhen da parte di Kvaratskhelia è una inattesa spizzata di testa, quel poco che basta per liberare l'attaccante nigeriano che aggiusta e spedisce alle spalle del portiere Andrea Consigli. Il secondo assist è figlio di una giocata tipica di Kvara che avanza in area, dribbla e viene contrastato ma rimane sulle gambe, difende la sua progressione e la sua intenzione di penetrare in area per appoggiarla in mezzo dove Osimhen deve solo metterci l'esperienza come in un regalo a un figlio. Consigli non la vede nemmeno, è tutto così rapido che il Sassuolo prende coscienza solo dopo, quando Kvara fa tutto da solo su passaggio di Mario Rui che gioca da tuttocampista come Roberto Carlos ed ha palloni buoni per tutti e tiri perfetti da trenta metri per Consigli il suo stop con rimbalzo è da lippa o bâtonnet o fiolé e chissà a Tbilisi come si chiama, il resto è un tiro imprendibile per Consigli. Pietra e bastone, bastone e bastone, o destro e destro, nel senso di piede che stoppa e piede che tira di Kvara. Gamba destra che si allunga, punta che aggancia e fa sbattere il pallone a terra e poi lo fionda in porta. Controbalzo di pensiero che diventa opera attraverso la magia.

Il georgiano perlustra il campo credendo ciecamente nel gioco e nell'avventura col pallone, spargendo magia, mentre il nigeriano lo attacca come se fosse un territorio da conquistare sempre e comunque. Il primo è un eretico perché nega le verità del calcio di oggi, appellandosi al dribbling e a queste eversioni che vedono la contaminazione con la fantasia, praticando l'estensione del calcio professionistico a quello bambino e viceversa. Opponendosi al consueto e costruendo l'insolito. Una molla di sogni. Il secondo è l'esigente: soprattutto con se stesso, in una continua ricerca dell'oltre, gol dopo gol, corsa dopo corsa, incursione dopo incursione, tanto che persino quando esce Kvara, continua a volere segnare e ci riesce con un colpo sotto che scavalca ancora Consigli, questa volta lanciato da un errore del Sassuolo.

Non importa chi sia a lanciarlo e nemmeno come, importa metterla in porta. Non appaiono tracotanti solo perché sono selvaggi, gli manca completamente la boria di un Cristiano Ronaldo, la loro maestria e fame che arreca molti danni alle difese è piuttosto uno sfogo ottenuto con la serietà bambina, e per questo lascia dietro una scia di gioia, che travolge anche chi la subisce. Le sgroppate di Kvaratskhelia o gli agguati di Osimhen esaltano le partite, soddisfano gli sguardi, evitano il guado della noia tattica. Nei loro disinvolti inganni non c'è brutalità, ma l'estetica del distacco, lo strappo della bellezza.