«Siamo la coppia più bella del mondo»: 56 anni dopo Adriano Celentano e Claudia Mori, a cantarla sono Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. I due attaccanti si sono presi il Napoli e di fatto tutto il campionato italiano. Cantano, ma soprattutto ballano, sulle note di uno stadio Maradona che stravede per i suoi nuovi idoli. D'altra parte sarebbe difficile il contrario, perché quando il pallone passa dai loro piedi succederà sicuramente qualcosa di entusiasmante. Contro la Juventus hanno incantato secondo il loro più classico spartito: gol, assist e magie. Ovvero musica per le orecchie del popolo di fede azzurra.



E adesso non ci sono limiti alla crescita dei due giocatori che partita dopo partita fanno lievitare il proprio valore. Victor è sbarcato sul pianeta Napoli nell'estate del 2020 - quando sulla panchina azzurra c'era Rino Gattuso - diventando subito l'acquisto più caro della storia del club. 75 milioni versati nelle casse del Lille per un ragazzo che all'epoca aveva solo 21 anni. Gli infortuni (quasi sistematici) ne hanno frenato la crescita, ma soprattutto l'esplosione, che adesso si sta materializzando in maniera chiarissima sotto gli occhi di tutti. Ecco perché adesso per portare via il bomber del Napoli, nonché capocannoniere del campionato di serie A, serviranno non meno di 130 milioni di euro: cifra astronomica ma assolutamente in linea con quelli che sono i costi degli attaccanti più forti del mondo. Non ci si può nascondere, perché oggi Osimhen si può sedere di diritto al tavolo dei grandi numeri 9, quello occupato da gente del calibro di Haaland, Benzema, Mbappé e Lewandowski. Lo dicono le prestazioni trascinanti del nigeriano e l'impatto devastante che ha sulle singole gare. Per qualità e quantità che mette in campo è un attaccante capace di fare reparto da solo, ma per sua fortuna a Napoli può contare sul supporto di un'altra stella: Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano è arrivato appena qualche mese fa, ma seppur portasse con sé il marchio del predestinato, nessuno poteva immaginare un impatto così devastante. E infatti in poco tempo si è trasformato in Kvaradona, perché gol, assist e movenze non potevano lasciare indifferenti tifosi e addetti ai lavori. Il salto dal campionato georgiano alla serie A è stato carpiato ma non mortale per Kvara che adesso è davvero insostituibile. Il Napoli lo ha strappato alla concorrenza per 10 milioni di euro, e il suo valore adesso è di almeno 70. Questo perché di giocatori che spostino gli equilibri come lui ce ne sono pochissimi in giro. Ha segnato 9 gol (7 in campionato e 2 in Champions) e servito la bellezza di 12 assist: numeri incredibili, considerando anche che al tramonto dle 2022 ha dovuto saltare tre gare per problemi fisici che lo hanno tenuto ai box.

È tornato e ha battezzato il 2023 apparentemente con il freno a mano tirato, ma il gol del 2-0 alla Juventus ha rappresentato il tappo della bottiglia di champagne che aspetta solo di volare via per far uscire fuori le bollicine che portano allegria. Nella ripresa, infatti, ha mostrato tutti i suoi numeri e deliziato il Maradona con delle magie di rara bellezza. Con Osimhen si intende a meraviglia, anche perché i due parlano la stessa lingua: quella dello spettacolo unito alla concretezza. Insieme fanno 45 anni, per intenderci: uno in più di quelli che ha Buffon, titolare con il Parma in settimana a San Siro contro l'Inter. Questo significa che il potenziale della coppia del Napoli da 200 milioni ha ancora margini di miglioramento enormi. Spalletti se li coccola e li aiuta a crescere, senza montarsi mai la testa e con la ferma convinzione di poter ancora illuminare il Maradona con le loro giocate. La coppia più bella del Mondo è di scena a Napoli: il 9 e il 77, sempre con la maglia azzurra, sempre a segno e sempre con il sorriso.