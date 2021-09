Napoli, la riscossa di Osimhen: «Importante cominciare così»

«Sono contento per la prestazione e per la reazione, è un ottimo inizio per noi in Europa League». Così parla il man of the match azzurro Victor Osimhen, l'attaccante che con una doppietta ha aiutato la squadra di Spalletti a strappare un punto in Inghilterra.

«Non ho obiettivi da fissare, il club ha sempre creduto in me e iniziare con una doppietta è importante, voglio continuare così» ha continuato Osimhen a Sky Sport a fine gara. «Voglio dare tutto per il Napoli, evitare le difficoltà fisiche avute lo scorso anno e raggiungere gli obiettivi insieme alla squadra».