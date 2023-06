Napoli, Osimhen con la maglia di Maradona: «Ere diverse, stesso Dio»

Victor Osimhen pensa sempre al Napoli. Anche in vacanza. Sui social l'attaccante nigeriano si è mostrato con addosso una maglia azzurra - ma nella versione in bianco - degli anni di Diego Armando Maradona, con tanto di scudetto sul petto. Quello che il prossimo anno potrebbe indossare anche lui in caso di permanenza in città. «Tempi diversi, stesso Dio» ha scritto Osimhen sui social. In queste settimane si deciderà il suo futuro, con i migliori club europei interessati all'acquisto.