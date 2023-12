Napoli-Osimhen, Meluso annuncia: «Trattativa lunga, le parti vogliono chiudere»

«È stata una trattativa lunga, ma speriamo di concluderla». Il Napoli e Victor Osimhen ancora al lavoro, il club di Aurelio De Laurentiis spera di poter annunciare il rinnovo di contratto dell'attaccante quanto prima, come annunciato dal direttore sportivo Mauro Meluso: «Gli annunci vanno dati quando sono fatti. Siamo ottimisti? C’è una volontà da parte di entrambi di chiudere questa trattativa, vedremo nelle prossime settimane» le parole del dirigente napoletano.

«Siamo abituati a lavorare sottotraccia, è una prerogativa di questa società. Anche quest’estate, quando ci sono stati gli arrivi dei tre nuovi calciatori, sono sempre arrivati degli annunci senza grande pubblicità prima» le parole di Meluso riportate da Sportmediaset «Anche in questo caso spetterà al presidente De Laurentiis dare la notizia, ove mai questa arriverà. Barcellona in Champions? Credo che anche da parte loro ci sia stata un po’ di delusione per aver trovato il Napoli negli ottavi, quindi non è più il Napoli che ha paura se incontra una super squadra a livello europeo».