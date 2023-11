Napoli-Osimhen, parla Meluso: «È in città, da mesi discutiamo il suo rinnovo»

I prossimi a Napoli saranno i giorni di Victor Osimhen. L'attaccante azzurro è rientrato in città in queste ore e dovrà fare gli straordinari per tornare a disposizione della squadra di Garcia dopo la sosta di novembre. «Osimhen è rientrato. I medici da domani faranno le valutazioni per quando sarà di nuovo in campo, lo stop era previsto di 5-6 settimane» ha spiegato Mauro Meluso.

Prima della gara di Champions League contro l'Union Berlino, anche il punto sulla questione rinnovo: «Domani farà gli esami strumentali e il nostro staff poi lavorerà per metterlo in campo il prima possibile. Stiamo parlando da mesi del suo rinnovo, anche se la trattativa si è portata per le lunghe, proseguiremo sulla strada giusta da seguire» ha spiegato Meluso a Infinity+.