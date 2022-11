Dopo quelli spuntati in città nelle scorse settimane, ora arriva anche il murales di Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli vera stella per la squadra di Spalletti e per i tifosi azzurri. Il volto di Osimhen è spuntato al centro della città, ritratto dalla mano precisa di Juan Pablo Gimenez, l'artista argentino che aveva portato sui muri di Napoli altri eroi azzurri.