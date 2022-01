Napoli, Osimhen è negativo! L'azzurro atteso al rientro in città

A dieci giorni dalla notizia della sua (seconda) positività al covid, Victor Osimhen si negativizza. A darne notizia ci ha pensato il Napoli questa mattina, direttamente dai suoi canali social ufficiali. L'attaccante azzurro - che era ancora in Nigeria - ora è atteso al rientro in città: Victor dovrà sottoporsi al controllo medico per l'infortunio al volto subìto a Milano a fine novembre, solo dopo la visita di rito si capiranno le tempistiche del rientro nel gruppo squadra.

