Napoli, Osimhen nella Top11 dei più costosi in Serie A

Calciatori che vanno, altri che arrivano. La nuova geografia della Serie A si comporrà nelle prossime settimane ma nel frattempo arriva la Top 11 stilata da Transfermarkt per i giocatori - ruolo per ruolo - con più valore nel nostro campionato. Solo un calciatore del Napoli: Victor Osimhen (50 mln) fa infatti compagnia in attacco a Lautaro Martinez (80 mln). L'argentino dell'Inter è l'elemento di maggior valore del campionato, seguito subito da de Ligt (75 mln) e la coppia Milinkovic-Chiesa (70 mln).

LEGGI ANCHE Napoli-Armani, brand e centenario: «Ma i top club non seguiranno ADL»