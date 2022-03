«Osimhen segna solo a destra»: nessun gol contro le prime 10

1272 minuti giocati divisi in 18 partite per Victor Osimhen, punta di diamante del Napoli che nelle ultime gare non ha saputo dare l'apporto che Spalletti e i tifosi si aspettavano. Come sottolineato dal portale statistico Kickest, infatti, le 7 reti segnate dall'attaccante nigeriano fin qui in campionato sono arrivate tutte contro squadre che occupano o occupavano in quel momento un posto nel lato destra della classifica di Serie A.

Udinese, Torino, due volte Sampdoria e Cagliari oltre al Venezia, queste le rivali a cui ha saputo far gol Osimhen in questo campionato. Contro le big, invece, un po' di sofferenza: e se l'andata contro Inter e Milan non era stata fortunata a causa dell'infortunio al viso (patito proprio a Milano coi nerazzurri), nel girone di ritorno non gli è andata meglio. Anche contro Juventus e Roma era stato incapace di segnare. Le gare contro i giallorossi al Maradona e l'Atalanta a Bergamo tra poche settimane possono essere l'occasione per cambiare la statistica.