Niente vacanze per Osimhen: il ct nigeriano lo vuole in nazionale

Dopo l'amichevole persa contro l'Ecuador, torna in nazionale anche Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli si era assentato dal gruppo della Nigeria in questi ultimi giorni, un permesso concesso dalla federcalcio nigeriana all'attaccante del Napoli che invece tornerà a disposizione per le partite che contano, quelle in programma per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa.

Osimhen, infatti, è stato inserito nell'elenco di 27 calciatori convocati dal neo ct nigeriano José Peseiro, che non ha concesso riposo a nessuno. Due le sfide che attendono l'attaccante del Napoli: la Nigeria ospiterà la Sierra Leone giovedì e poi si trasferirà alle Mauritius per la seconda sfida di qualificazione prima delle vacanze per tutti i calciatori.