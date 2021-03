Napoli, Osimhen saluta la Nigeria: «Che bello segnare in famiglia»

Un gol per lanciare la Nigeria verso la Coppa d'Africa e soprattutto per ritrovare il feeling con la rete anche in Nazionale, come già accaduto a Napoli. Victor Osimhen si è preso la scena a Lagos ieri, prima di fare ritorno in Italia, e ha voluto salutare i tifosi nigeriani: «Ho segnato di fronte a tutta la mia famiglia e ai miei amici, in una città che amo così tanto. È qualcosa che ricorderò per il resto della vita. Grazie Nigeria, un grande saluto a tutti».

