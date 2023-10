L'attaccante portentoso divenuto attaccante riottoso nella transizione non perde il gol. Entra al primo minuto del secondo tempo e gliene ne bastano solo cinque per mettere la testa sul vellutatissimo cross di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ci mette l'esterno, disegnando una diagonale che ha solo una testa, mentre attraversa tutta l'area del Lecce, quella di Victor Osimhen. Al nigeriano non resta che schiacciare nella porta di Wladimiro Falcone.

Poi non esulta, ma resta ad aspettare i compagni, perché la partita vera dell'attaccante riottoso è di tornare ad essere quello portentoso e basta, e allora è più preoccupato dal recupero delle posizioni rispetto alla squadra che dalla marcatura dei difensori di Roberto D'Aversa. È più preoccupato di scalare i cuori dei compagni che di segnare il secondo gol. Dopo tutto il casino fatto, Osimhen, cerca di tornare a casa o comunque di galleggiare fino a dicembre poi arriverà la Coppa d'Africa e sarà quasi casa, quasi amore, altri gol e altre partite. Ma ora, con piccoli movimenti, piccoli gesti sta tornando nei ranghi, sta mettendo a posto le cose, mentre fuori dal campo il giocatore riottoso ha trovato appoggi nella diplomazia nigeriana che ragiona con pensieri da sceneggiatura e non da nomenclatura. Sembra un film di Spike Lee. Errori, scuse, accuse, poi il campo, e nel campo i gesti di Osimhen sembrano una lunga rincorsa per tornare ad essere solo il calciatore portentoso. Forse. È pur sempre un drago d'area, si muove per non essere preso né compreso, e questo atteggiamento, oltre i gol, è rimasto attaccato anche al calciatore riottoso, apparso anche in molte curve di questa storia inutilmente rancoroso.

Ma quando Gaetano, dopo essere entrato, aver segnato il terzo, gol, si è anche procurato il rigore, tutti si aspettavano un assolutismo da parte di Osimhen, invece ha ceduto il pallone a Politano e l'ha lasciato tirare e segnare il quarto. Meglio di un cross. Meglio di un video su TikTok e tanti, troppi, tweet. Il campo toglie, il campo dà. Poi non è ancora finita, in campo è calcio, fuori è mercato, scacchi ma una partita prevedibile, anche fin troppo scontata, che serve a poco. Quella a Lecce era una partita in sala d'attesa, all'orizzonte non c'era il mare ma il Real Madrid e la prossima partita di Champions League. Rudi Garcia ha fatto scelte di formazione e cambi col manuale Cencelli tutto piegato verso la partita europea, portando a casa un risultato largo sul campo rivelazione di questo inizio di campionato. Osimhen ha molto commentato il primo tempo con Elmas, come se avessero una loro telecronaca, e poi è sceso in campo con l'intenzione di segnare e l'ha fatto, in nome della premiata ditta "OK". Kvara, alla seconda partita da Vittorio Gassman, gli ha trovato subito il pallone per toglierlo dal fuoco delle ansie, e farlo ciondolare per il resto del tempo tra un dai e vai, un tacco e diversi scatti alla ricerca dell'area leccese. Una sgambata allegra, con gol immediato.

Il resto erano applausi per i passaggi di Raspadori, pacche sulle spalle per i corridoi aperti da Zielinski molto in disparte e con la suola sul freno più che sul pallone e il rigore consegnato a Politano, tira tu che io ho molto da farmi perdonare, almeno così è sembrato. Le bizze non sono finite, l'astio sì. «Umiltè» avrebbe detto l'Arrigo Sacchi di Crozza. Ecco cosa serve all'attaccante riottoso per tornare semplicemente ad essere l'attaccante portentoso. Il capocannoniere. Lecce è un buon inizio. La partita col Real Madrid potrebbe sanare tutto, chissà.