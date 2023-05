Napoli, Osimhen non è più la prima scelta per lo United

Il Manchester United torna in Champions League e per regalarsi una grande stagione europea i Red Devils vogliono ripartire da un grande attaccante. Nella lista del club inglese c'è anche il nome di Victor Osimhen, ma per ora il nigeriano del Napoli non sembra essere la prima scelta di ten Hag, che punterebbe su un attaccante più esperto.

Il primo nome che i Red Devils cercheranno in estate, secondo quanto riportato da Sky SportS UK, è quello di Harry Kane, il centravanti inglese del Tottenham che anche l'anno prossimo salterà la migliore competizione europea per club. Con gli Spurs fuori dai giochi, lo United proverà il colpaccio, aggiungendo anche Mount e Rice all'elenco dei più ambiti sul mercato. Osimhen resta sullo sfondo e le alternative al momento non convincono: il Newcastle gioca la Champions ma non sarebbe la prima scelta del nigeriano, il Chelsea che piace, invece, non è arrivato tra le prime quattro in Premier League.