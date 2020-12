Senza Osimhen e anche senza Malcuit. Il Napoli parte per Crotone ancora senza l'attaccante nigeriano, sempre alle prese con la spalla infortunata. Mancherà nella trasferta calabrese anche il terzino francese per un problema al ginocchio avvertito questa mattina in allenamento. Hysaj e Rrahmani, rientrati ad allenarsi giovedì dopo la positività al covid, restano fuori.

I CONVOCATI

Meret, Ospina, Contini;

Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui;

Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko;

Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente, Insigne.

