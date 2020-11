Tutte confermate le idee della vigilia: Victor Osimhen non sarà con il Napoli questa sera al San Paolo per la sfida al Milan. Il nigeriano resta fuori dai convocati per l’infortunio alla spalla destra che lo terrà fuori ancora per un po’, mentre aggregato al gruppo azzurro ci sarà David Ospina che ha perfettamente recuperato dai guai muscolari avvertiti con la Colombia. Assenti solo i positivi al covid: Rrahmani e Hysaj. Tutto il gruppo azzurro è invece risultato negativo ai tamponi fatti ieri.

LEGGI ANCHE Covid, migliora Maradona Jr: «La cura comincia a funzionare»

I CONVOCATI

Meret, Ospina, Contini

Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui

Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko

Insigne, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 22, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA