Non sembra ascoltare le critiche Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli che non ha fatto impazzire i tifosi ieri sera contro l'Inter. Sui social il nigeriano è tornato a scrivere ai tifosi napoletani con un messaggio di incoraggiamento alla squadra per questo finale di campionato e la rincorsa alla Champions League: «Insieme fino alla fine».

