«Non posso rivelare i nomi dei club ma posso dirvi che ci sono arrivate tante offerte da diverse squadre e da tre diversi campionati». Così Gerard Lopez, presidente del, ha commentato le voci di mercato relative a, attaccante del club francese messosi in mostra quest'anno in Ligue 1.In una intervista a Sportsmail, il numero uno delha confermato le offerte delle ultime settimane per il calciatore che piace anche al: «Ho letto diverse cose sulle offerte arrivate e devo dire che si avvicinano molto alle cifre che si hanno proposto. Non venderemo tutti quelli per cui sono arrivate offerte altrimenti avremo una squadra più che dimezzata il prossimo anno».