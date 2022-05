Balletti in campo ma anche fuori. Victor Osimhen scatenato quello che è stato immortalato sui social nelle ultime ore in coppia con Osagie Luigi Turetti, artista e performer italo-nigeriano che l'attaccante azzurro segue da quando è in Italia. Osimhen si è goduto le ore libere concesse dal Napoli - domani si tornerà agli allenamenti - con qualche balletto di fine stagione che è già diventato virale sul web.