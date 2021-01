Altra brutta notizia per Victor Osimhen. L'attaccante azzurro, appena rientrato dalla Nigeria a Napoli, è risultato positivo al covid. «La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero».

«Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra» informa il Napoli dal suo sito ufficiale. Il calciatore era appena rientrato da due settimane di lavoro in Belgio per la spalla e aveva passato a Lagos i giorni di Natale approfittando anche del suo compleanno.

