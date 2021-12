A un anno di distanza, nuovamente positivo Victor Osimhen. Il Napoli ha annunciato via social il nuovo contagio covid del calciatore azzurro che stava rientrando in Italia in queste ore per sottoporsi alla visita di controllo di rito dopo l'infortunio al volto dello scorso novembre. Osimhen è asintomatico.

