Napoli, Osimhen premiato in Nigeria: «Un riconoscimento che vale tanto»

Il ritorno in patria per le due gare di qualificazione della Nigeria alla prossima Coppa d'Africa è stato l'occasione giusta per Victor Osimhen per ritirare anche The Ballers Award, riconoscimento della piattaforma calcistica nigeriana Naija che ogni anno premia i migliori protagonisti del calcio nigeriano.

«Innanzitutto voglio ringraziare tutti per questa opportunità e per il premio ricevuto» ha detto l'attaccante del Napoli nella mini intervista condivisa sui social. «Significa molto per me e la mia famiglia. È un premio importante perché vinto contro calciatori forti e importanti». Osimhen ha vinto il premio di miglior attaccante dell'anno.