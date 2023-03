Osimhen premiato a Roma: «Sogno la Premier ma penso al Napoli»

«Quando arrivi a Napoli da calciatore tutti ti amano, la città supporta la squadra e i suoi calciatori. Giocare al meglio è una missione per me proprio per questo motivo, in campo do sempre il massimo per i tifosi». Victor Osimhen premiato a Roma insieme con Aurelio De Laurentiis, l'attaccante del Napoli ha ricevuto nella sede della Stampa Estera in Italia il riconoscimento di miglior atleta straniero in Italia: «Non so se sono un’icona di questa squadra, quello che facciamo è un lavoro di squadra. Razzismo? Dal primo momento a Napoli ho sentito la fratellanza tra bianchi e neri. I tifosi mi hanno sempre aiutato a non sentire le differenze. Ho la possibilità, come calciatore, di fare qualcosa per tutti quelli che hanno il mio stesso colore della pelle. Il lavoro da fare è tantissimo ma le cose stanno cambiando».

L'attaccante azzurro parla anche di Spalletti: «Mi ha aiutato a crescere come attaccante dal primo momento insieme. Ricordo quando è arrivato, mi ha subito parlato dell’importanza che potevo avere per la squadra e del lavoro che avrei dovuto fare. Se sono diventato un grande calciatore lo devo a lui e al lavoro fatto» ha spiegato Osimhen, felice del rapporto costruito con Kvaratskhelia: «Dico sempre che in squadra abbiamo grandi leader, i nuovi calciatori arrivati in estate si sono subito adattati. Kvara è una grande persona, è difficile non legare con lui dentro e fuori dal campo. È un grande calciatore, con talento, avrà una grande carriera, può davvero portare in altissimo la squadra, è uno di quei calciatori che può vincere il Pallone d’Oro. Quando l’ho visto per la prima volta mi ha impressionato, ho chiesto subito il suo nome a un membro dello staff. Sono felice per quello che sta facendo non solo per me ma per tutta la squadra. C’è amore tra noi e anche tanto rispetto».

Impossibile non parlare di mercato: Osimhen è seguito dai principali club in giro per l'Europa in vista della prossima estate: «Giocare in uno dei migliori campionati al mondo è bellissimo per me. So che la gente considera la Premier League il campionato più importante al mondo ma per ora non ci penso, non so cosa accadrà, io sto lavorando duro e sono felice di giocare a Napoli in una delle leghe più importanti nel mondo. Do il massimo per raggiungere i miei obiettivi e magari per giocare in Premier un giorno, ma mi sto godendo il momento. Per me la Serie A resta una grande sfida, con caratteristiche differenti dagli altri campionati e con tifosi che ti fanno sentire sempre il loro supporto. In questo aspetto per me è il campionato migliore».