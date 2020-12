L'ultimo escluso resta Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli non ha ancora completato l'iter di riabilitazione dopo l'infortunio alla spalla e salterà anche la sfida di domani sera in Europa League contro l'AZ Alkmaar. Al completo il resto del gruppo in attesa dei rientri di Hysaj e Rrahmani negativi al covid.

I CONVOCATI

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinki, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne

