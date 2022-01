Napoli, Osimhen rientra in gruppo: solo Insigne lavora a parte

Era atteso, adesso è realtà. Victor Osimhen torna a lavorare in gruppo per Luciano Spalletti, il calciatore azzurro questa mattina ha ritrovato i compagni. Come informato dallo stesso sito ufficiale del Napoli, il nigeriano ha svolto prima una parte di lavoro personalizzato e poi l’intera seduta in gruppo. A parte resta solo Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli ha svolto terapie dopo l'infortunio alla coscia subìto contro la Sampdoria.

