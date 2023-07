Napoli-Osimhen salta l'incontro: l'agente ha già lasciato l'Abruzzo

Non si concluderà ancora la lunga trattativa che vede impegnato il Napoli di Aurelio De Laurentiis al tavolo di Victor Osimhen. L'agente dell'attaccante azzurro era arrivato ieri sera nel ritiro di Castel di Sangro ma non c'è stato alcun incontro tra le parti: Calenda ha raggiunto il suo assistito e lavorato con lui per alcuni affari personali e di sponsorizzazione del calciatore, senza pensare però al rinnovo da firmare con il Napoli per cui si sta lavorando da tempo.

E si lavorerà ancora, secondo quanto riportato da Sky Sport: le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni dopo essersi già confrontate più volte a Dimaro qualche giorno fa. L'attuale contratto di Osimhen con il Napoli scadrà a giugno 2025. Con il rinnovo auspicato dalla società, il nigeriano prolungherà il proprio accordo di un anno ancora con un ingaggio più alto.