Napoli, Osimhen show in Nigeria: balli e rap al matrimonio di Olayinka

Festa grande per il gruppo della Nigeria, con i calciatori ieri "impegnati" nei festeggiamenti di matrimonio per il compagno di squadra Peter Olayinka. Tra gli invitati al ricevimento, ovviamente, anche Victor Osimhen, che si è fatto subito "riconoscere" sui social per alcuni balletti diventati virali in rete.

LEGGI ANCHE Zielinski sprona la sua Polonia: «Pareggio meritato, ora vinciamo»