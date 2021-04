Napoli, Osimhen spinge Gattuso: «Continuiamo a combattere»

È tornato al gol Victor Osimhen, il quinto personale nella sua travagliata stagione. Come dopo la sconfitta contro la Juventus, anche dopo il match di Genova vinto contro la Sampdoria l'attaccante nigeriano del Napoli ha voluto scrivere ai tifosi e ai compagni di squadra per questo finale di stagione. «Continuiamo a combattere» il messaggio di victor che nelle foto postate dà il cinque a Gennaro Gattuso, l'uomo che l'ha voluto fortemente in azzurro.

