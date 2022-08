Napoli, "Air" Osimhen sprona i suoi: «Siamo sulla giusta strada»

«Siamo sulla giusta strada» ha scritto sui social Victor Osimhen, l'attaccante azzurro ieri protagonista titolare nel match amichevole contro il Mallorca. Suo il gol che in apertura di primo tempo aveva portato in avanti gli azzurri, direttamente da calcio di rigore. L'attaccante nigeriano del Napoli ha lasciato il campo solo nella ripresa, con il match finito poi in parità 1-1.