Osimhen, retroscena di mercato: «Ho detto no all'Arsenal»

Victor Osimhen e il mercato, un binomio destinato a non far impazzire di gioia i tifosi del Napoli la prossima estate. Aurelio De Laurentiis lo blinda ma dietro l'angolo potrebbe esserci la proposta indecente che tutti si aspettano. Nel frattempo, però, il bomber azzurro svela un particolare retroscena sul suo passato: «Prima di arrivare in Germania, nel 2017, avevo ricevuto un'offerta dall'Arsenal. Fu Wenger a chiamarmi, mi voleva a Londra, ma io dissi no».

Un no deciso quello del nigeriano, che non aveva richieste solo dai Gunners: «C'erano anche Barcellona, ​​​​​​Inter, Atletico Madrid, Juventus e altri club interessati a me, ma io volevo un club che potesse darmi subito l'opportunità di giocare in prima squadra» le parole di Osimhen riportate da Goal. Per Osimhen le porte della Premier League però potrebbero aprirsi la prossima estate con Manchester United e Chelsea a seguirlo da molto vicino.