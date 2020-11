Il doppio cartellino giallo rimediato una settimana fa contro la real sociedad pesa su Victor Osimhen che non ha potuto seguire i compagni del Napoli nella trasferta in terra croata contro il Rijeka. A un'ora dalla gara, l'attaccante nigeriano ha voluto supportare la squadra con un messaggio direttamente via social: «Andiamo, diamo il meglio» ha scritto Osimhen.

LEGGI ANCHE Napoli, c'è Thauvin nel mirino: anche Milan e Leicester sul francese

© RIPRODUZIONE RISERVATA