Inviato a Castel Volturno

La nebbia che avvolge il litorale domizio è nulla in confronto al clima che cala attorno a questo Napoli. È mattinata di allenamento (vero) per chi non ha giocato. E c’è Osimhen tra i primi ad arrivare al centro tecnico per una seduta pesantissima, dove il nigeriano non si risparmia. Con il Barça scocca la sua ora, quella del rientro: Simeone e Raspadori capiranno, non si può attendere neppure un altro minuto. Mazzarri gli parlerà ancora in queste ore. E non sarà il solo: perché anche De Laurentiis proverà a caricarlo in vista del match con i catalani. La storiella della “contrattura” è meglio che nessuno la metta più in mezzo: la notte che sta per arrivare è di quelle che possono cambiare il volto della stagione.

L’approdo tra le prime otto d’Europa sembra un sogno. Ma il ritorno di Osimhen illude e fa illudere. Dopo il suo “preferirei di no” ad andare in panchina con il Genoa (la squadra avrebbe assai gradito che il campione nigeriano andasse anche in ritiro, non apprezzando il rientro solo giovedì sera), ora mister 120 milioni di euro, l’uomo che guadagna 12 milioni di euro, non può tirarsi indietro: anche con qualche dolorino, è il momento di stringere i denti. Il numero 9 sarà titolare e guiderà l’assalto al Barcellona. Anche se domani, in conferenza, magari Mazzarri proverà ancora a nasconderlo.



I nervi sono a pezzi, dopo un paio di mesi orribili con i malumori che faticano a rimanere sotto traccia. Entrare tra le prime otto d’Europa può salvare la stagione di molti. Mazzarri non ha parlato ieri, lo farà oggi. Quando porterà in una full immersion la squadra: è stata una domenica con il team manager Santoro, con una cena al Ristorante Europa sul porto di Pozzuoli prima di rientrare nella sua abitazione a due passi dalla Montagna Spaccata (ha da qualche giorno lasciato l’hotel e si è trasferito in una villetta). Siamo al punto più basso. Neppure Ancelotti aveva spinto il Napoli così lontano dalla zona Champions.

La situazione precipita, fiducia e autostima sono ai minimi storici. Il Barça ha anche i suoi problemi ma a Mazzarri importa poco: «Fatelo per voi, non per me», ripeterà ancora una volta alla squadra. Ma l’impressione è che ormai ognuno vada per conto suo. Ci saranno 50mila spettatori, ancora un tutto esaurito. Sono giorni in cui anche a Di Lorenzo verrà chiesto di parlare: è il capitano, il leader. I suoi discorsi non sono rari, sono anzi molto frequenti. Da oggi si inizia anche a provare la formazione da mettere in campo: tornerà Juan Jesus in difesa e sulla fascia sinistra Mario Rui sembra in vantaggio su Olivera. Dettagli. La cosa che più conta è che, per dare forza alla squadra, confermerà la linea a 4.

Un segnale. A centrocampo, Anguissa e Lobotka sono sicuri del posto mentre Cajuste (nonostante le sue titubanze) non dovrebbe avere rivali. Il tridente è quello dei bei tempi, con Kvara e Osimhen che tornano assieme e dal primo minuto. Notte di esami, certo. Da affrontare senza quelle ansie di cui parlava Mazzarri l’altra sera. E che non si capisce come possa avere una squadra campione d’Italia. In ogni caso, c’è da non deludere i tifosi e ricordarsi che questi sono i campioni d’Italia. Ma sono ore di pensieri ancora cupi. Mazzarri sa di essere sotto esame, sa di rischiare. Per tre mesi ha lavorato coi suoi metodi, quelli che conosce e che sono il suo bagaglio di allenatore. Il Napoli e il suo spogliatoio sono un ambientino infido, dove quasi nulla è ciò che appare. Anche se è il peggior Barcellona degli ultimi anni, che arriva al Maradona con un allenatore, Xavi, che ha già detto che andrà via a fine anno per i troppi passi falsi, ci vuole un mezzo miracolo per conquistare la qualificazione. Perché i giocatori sono depressi, depressissimi. De Laurentiis è convinto che serva ancora la sua cura: chiacchiere e motivazioni. Ovviamente, c’è un altro premio per il passaggio ai quarti di finale. Che vorrebbe significare anche un altro passo verso il Mondiale per Club.