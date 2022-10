Napoli, Osimhen torna in gruppo: domani gli esami per Rrahmani

A poche ore dalla sfida vinta a Cremona, il Napoli di Luciano Spalletti torna in campo. La squadra azzurra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi. I calciatori scesi in campo ieri dall'inizio allo Zini hanno svolto lavoro rigenerante, gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in lavoro di forza, possesso palla e partitina a campo ridotto.

La bella notizia per Luciano Spalletti arriva da Victor Osimhen: fuori ormai da oltre un mese, l'attaccante nigeriano aveva saltato anche la sfida a Cremona perché non aveva recuperato al meglio dai problemi fisici. Ma stamattina l'azzurro si è allenato insieme con il resto del gruppo e presumibilmente sarà a disposizione contro l'Ajax mercoledì. Rrahmani, dopo l'infortunio di ieri a Cremona, ha fatto terapie e domani effettuerà esami diagnostici approfonditi.