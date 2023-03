Napoli, Osimhen torna nella nazionale nigeriana dopo un anno

Torna in nazionale Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli grande protagonista della stagione della squadra di Luciano Spalletti. Il nuovo ct nigeriano Peseiro l'ha inserito nelle ultime convocazioni che porteranno la Nigeria a sfidare la Guinea-Bissau per due volte in pochi giorni la prossima settimana, due partite che saranno valevoli per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Per Osimhen torna la maglia della nazionale per la prima volta nel 2023 dopo aver saltato tutte le ultime partite non senza critiche: l'ultima gara giocata con la Nigeria risale allo scorso giugno.