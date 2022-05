Napoli, Osimhen torna sui social: rieccolo dopo un mese di assenza

Un mese quasi d'assenza, poi il ritorno. Victor Osimhen riappare sui social, l'attaccante del Napoli torna a postare alcune foto e sceglie Twitter per farlo: la faccia di un leone subito dopo la vittoria degli azzurri a Torino ieri, poi una frase enigmatica qualche ora fa. «Ho un solo modo di sopravvivere, chi mi sorpassa non mi preoccupa» le parole di Osimhen, al centro ancora di tante chiacchiere di mercato fino alla prossima estate.

My Own Na To Survive,Who Get Pass Me No Concern Me💯🙏🏽 pic.twitter.com/vNRqcCpZmY