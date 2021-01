Victor Osimhen lavora duramente per arrivare al top in poco tempo. L'attaccante nigeriano del Napoli si è rivisto in campo domenica a Verona ma c'è bisogno di tempo e continuità per ritrovare la forma migliore. Nel frattempo l'azzurro si allena a ritrovare il feeling col gol: super la rete realizzata questa mattina in allenamento a Castel Volturno.

