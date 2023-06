De Laurentiis vuole blindare Osimhen, un nuovo contratto con un prolungamento di due anni fino al 2025 e aumento dell'ingaggio (quello attuale è di 4.5 milioni): nell'incontro che il presidente azzurro fisserà con il suo agente Roberto Calenda si parlerà di cifre e di tutti i dettagli per un nuovo accordo e già ci sono stati dei contatti in attesa poi del summit.

L'intenzione di De Laurentiiis è chiara e l'ha ribadita nella conferenza stampa di presentazione di Garcia. «L'ho detto da tempo che Osimhen deve rimanere: se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per la salute del Napoli che è cara a tutti quanti, vedremo e valuteremo. Abbiamo già parlato prima che organizzassi la festa scudetto del Napoli, con lui siamo in linea di massima d'accordo per un prolungamento di ulteriori due anni», le parole del presidente durante la presentazione di Garcia.

La valutazione è di 160 milioni, quindi un club che fosse interessato all'acquisto di Osimhen dovrebbe partire da questa cifra. Durante questa sessione di mercato estiva bisognerà capire se dovesse esserci qualche offerta. Tra i top club europei che potrebbero decidere di muoversi ci sono innanzitutto quelli di Premier League, il Manchester United che mostrò interesse già l'estate scorsa e il Chelsea, e poi il Bayern Monaco e il Psg. Dipenderà dagli incastri con gli attaccanti che questi top club europei hanno già in rosa e sulla eventuale volontà di fare un maxi investimento per assicurarsi Osimhen, uno dei centravanti più forti in questo momento con Haaland del Manchester City.

De Laurentiis vuole tenere il suo gioiello Osimhen ed è già partito il lavoro sull'operazione rinnovo: Victor è stato il valore aggiunto per il Napoli di Spalletti e sarà fondamentale la sua presenza anche in quello di Garcia. Nel caso in cui dovesse materializzarsi la sua partenza il club azzurro dovrebbe guardarsi intorno e tra le possibili opzioni c'è quella di Jonathan David, 23 anni, attaccante canadese del Lille. Un'altra possibile pista potrebbe essere quella di Dia, attaccante senegalese della Salernitana.

Sempre più vicino l'addio di Kim, il difensore sudcoreano è sempre più in direzione Bayern Monaco, il club in questo momento più avanti al suo acquisto e che ha scavalcato nella rosa il Manchester United: il club bavarese per assicurarsi il difensore del Napoli dovrà versare tra il primo e il 15 luglio la clausola rescissoria di 60 milioni al club azzurro.

Il club azzurro si guarda così già intorno per un difensore centrale, una lunga lista di nomi monitorati prima di piazzare l'affondo. Tra gli obiettivi l'austriaco Danso del Lens, grande protagonista in questa stagione con la formazione francese che ha conquistato un posto per la prossima Champions League e l'olandese Schuurs del Torino che è seguito anche da club di Premier League. Numerosi i profili seguiti sui quali potrebbe ricadere la scelta del Napoli: in corsa il giapponese Itakura del Borussia Mönchengladbach, lo slovacco Hancko del Feyenoord e l'ecuadoriano Hincapie del Bayer Leverkusen. Il difensore italiano d'interesse è Scalvini, 19enne dell'Atalanta, che sarà tra i protagonisti dell'Italia under 21 nell'Europeo.

Nel Napoli di Garcia ci sarà qualche volto nuovo tra i centrocampisti in sostituzione degli azzurri in uscita, il francese Ndombele che tornerà al Tottenham per fine prestito e il tedesco Demme richiesto in Budesliga. Tra i profili nel mirino Samardzic dell'Udinese e Koopmeiners dell'Atalanta. Da definire la situazione del rinnovo di Zielinski, quest'estate ripartirà la trattativa con il suo entourage. Politano resta a Napoli, la Lazio ha fatto un sondaggio ma l'esterno vuole restare in maglia azzurra.