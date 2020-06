LEGGI ANCHE

«Ci sono state molto speculazioni. Qualcuno ha già detto che c’è un accordo ma questo non è vero». Così ha parlato Osita Okolo, cognato e membro dell’entourage di, attaccate che piace a Giuntoli. «A causa del coronavirus è rientrato in Nigeria, ha dovuto fare la quarantena e subito dopo la quarantena ha perso il papà, non c’era nemmeno il tempo materiale, non era il momento di prendere decisioni. Ci sono stati incontri e videoconferenze ma per oranon ha accordi fatti e finiti né con ilné con altri club».«Preferirebbe un approdo in Premier League? Non è assolutamente vero» ha confessato Okolo a Radio Marte. «con dei tifosi incredibili e il Napoli è una squadra molto forte, è un grande club e io sono felicissimo quando sento che Victor viene accostato al Napoli , la trattativa è viva ma per ora non c’è ancora un accordo. Lui non ha preclusioni, l’importante è che lui riesca a giocare e divertirsi. Gli fa piacere sentire delcome potenziale sua prossima squadra. Vogliamo promesse concrete su utilizzo e minutaggio. Da ciò che so, il Napoli questa promessa di continuità gliel’ha data e questo ovviamente è un punto importante perché non vogliamo ripetere le brutte esperienze del passato».