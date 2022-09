Osimhen, lo United ci riprova a gennaio: CR7 resta in vendita

Non è passato ancora un mese dall'ultimo giorno del mercato estivo ma gli occhi dei club sono già andati al prossimo inverno quando la finestra di metà stagione permetterà alle squadre di rinforzarsi ancora una volta o cambiare comunque le carte in tavola. E da Manchester fanno sapere che lo United ha ancora tutto l'interesse per Victor Osimhen, attaccante del Napoli che sembrava poter essere oggetto del desiderio in estate.

La situazione Cristiano Ronaldo - in ombra all'inizio del ciclo Ten Hag e ancora in uscita per il club inglese - e la forma fisica non convincente di Martial hanno portato lo United a guardarsi ancora attorno in queste settimane. Secondo il Manchester Evening News, il club proverà nuovamente l'assalto al nigeriano del Napoli, ma non sarà facile convincere il club azzurro: l'obiettivo è garantirsi almeno una buona posizione per la prossima estate, quando De Laurentiis potrebbe pensare di cedere Osimhen.