Napoli, Osimhen va in vacanza: «Recupero, relax e ricordo»

Aveva salutato Gennaro Gattuso lo scorso martedì, dopo l'annuncio del suo approdo sulla panchina della fiorentina, ma per ora nella testa di Victor Osimhen ci sono solo le vacanze che lo terranno per un po' via dal campo. «Recupero, relax e poi ricordo» ha scritto sibillino l'attaccante nigeriano sui social. La sua prima stagione in maglia Napoli ha vissuto di alti e bassi, ma Osimhen avrà tutta l'estate per recuperare al meglio e presentarsi ai nastri di partenza del prossimo anno.