Due calci al pallone, non certo una novità per Victor Osimhen, se non fosse che il campo occasionale non è fatto in erba ma è il parcheggio di un supermercato. L'attaccante nigeriano fa il giro del web con lo scambio di passaggi insieme a un tifoso che ha poi documentato tutto in rete.

