Napoli, Osimhen è tornato in Italia: subito visite post covid per l'azzurro

Senza sosta. Il Napoli di Luciano Spaletti è tornato già al lavoro per dimenticare la vittoria sulla Sampdoria e pensare alla Coppa Italia con la Fiorentina dietro l'angolo. La squadra azzurra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra, successivamente seduta sul campo con lavoro atletico di recupero ed esercitazione tecnica. Notizia importante per Victor Osimhen: l'attaccante azzurro è rientrato in Italia dopo la negatività all'ultimo tampone e ha effettuato in mattinata le visite post covid come da protocollo.