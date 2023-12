Napoli, Osimhen vola in Nigeria con un permesso speciale del club

Un altro permesso in questa stagione. Victor Osimhen lascia Napoli e si sposta in Nigeria. Come confermato anche dal club azzurro attraverso i canali ufficiali, l'attaccante nigeriano dopo l'allenamento di oggi ha fatto ritorno a casa vista anche l'indisponibilità per la sfida al Monza del prossimo venerdì da squalificato.

Osimhen sarà in Nigeria con qualche giorno d'anticipo, poi si unirà al ritiro della nazionale a fine anno per prendere parte alla prossima Coppa d'Africa.