Napoli, Ospina sugli scudi: portiere con più clean sheet in A

Al giro di boa, nessuno ha saputo mantenere la porta inviolata di questa prima metà di campionato più di David Ospina. Il portiere colombiano del Napoli - titolare per larga parte di questa metà di Serie A dopo aver "rubato" il posto ad Alex Meret, che sembrava dover essere inamovibile con Spalletti - ha mantenuto a "zero" i gol avversari in ben 9 occasioni in queste prime 19 gare di campionato.

Nessuno meglio di Ospina, ma qualcuno come lui sì: appaiato a quota 9 in vetta alla speciale classifica, infatti, c'è il collega Samir Handanovic, che difende i pali dell'Inter capolista. Più staccati, invece, gli altri portieri "italiani": Szczesny, Rui Patricio e Skorupski sono fermi a quota 7, sono 5 invece le volte in cui è rimasta inviolata la porta di Mike Maignan e del Milan con il francese tra i pali.