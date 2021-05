Napoli, Ospina pronto per la volata: David torna in gruppo coi compagni

Finalmente Gennaro Gattuso può sorridere: David Ospina torna a disposizione. Il portiere colombiano si era fermato dopo la vittoria di Genova contro la Sampdoria per un guaio muscolare e non si era allenato con i compagni di squadra nelle ultime settimane lasciando al collega Meret il ruolo da titolare in azzurro.

Questa mattina, però, Ospina è tornato in campo: il portiere azzurro si è allenato con il gruppo superando definitiviamente il problema muscolare e ora potrà essere a disposizione per la trasferta di domani sera contro lo Spezia. Continuano, invece, le cure per Koulibaly: anche questa mattina il franco-senegalese ha svolto il ciclo di terapie previste.