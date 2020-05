LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa di poter rientrare domani a Castel volturno per gli allenamenti individuali,ha vissuto un venerdì particolare, convocato dalla nazionale colombiana, ma solo in rete. Il portiere del Napoli , volto della, ha partecipato a una riunione sul web della Selección con tutti gli altri compagni più rappresentativi per salutarsi e darsi appuntamento in campo.«Sappiamo di esserci messi alle spalle un momento difficile, ma che ci ha insegnato tanto» ha detto Ospina ai suoi connazionali e al ct presente. «Abbiamo sempre detto che questa nazionale è come una famiglia per tutti, e in questi momenti complicati è la famiglia a fare la differenza. Dalle difficoltà si esce sempre con la famiglia al nostro fianco. Troveremo tanti momenti complicati quando torneremo in campo per raggiungere i nostro obiettivi e dobbiamo farci forza l’un con l’altro». Secondo la, le partite della nazionale potrebbero riprendere il prossimo settembre.