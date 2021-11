Napoli, Ospina da record in Serie A: nessuno ha più clean sheet dell'azzurro

Nessuno come David Ospina. Il portiere del Napoli ha imparato a chiudere la saracinesca in azzurro e con 7 clean sheet in queste prime dodici giornate di Serie A è l'estremo difensore con più porte inviolate del campionato. Inseguono Skorupski e Rui Patricio (4).

LEGGI ANCHE Ghoulam tra Spalletti e il suo Napoli: «Sono tornato, Spalletti è il top»