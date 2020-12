Il Napoli incontra il Napoli...femminile. Catalina Perez - portiere della selezione femminile azzurra che milita in Serie A - ha realizzato nei giorni scorsi il sogno di conoscere David Ospina, colombiano come lei e portiere come lei per la squadra maschile.

«È stata una grande emozione per il nostro portiere poter trascorrere qualche ora con il celebre collega che le ha fornito tanti preziosi consigli e si è dimostrato estremamente disponibile», si legge dall'account social Instagram del Napoli femminile.

